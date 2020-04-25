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25.04.2020 - 13:11 |

Bianca Dobroiu'nun corona virüs testi 55 gündür pozitif çıkıyor!

Dünyada corona virüse bağlı can kayıplarının en fazla yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testi yine pozitif çıktı.

Bianca Dobroiu'nun corona virüs testi 55 gündür pozitif çıkıyor!

İtalya’nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat’ta 40 derece ateşle Sant'Orsola Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu’ya corona virüs teşhisi konuldu. 6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.

O tarihten bu yana 6 kez corona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalara göre genelde pozitif sonuçlar dört haftadan fazla sürmüyor.

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir hakkında aşk iddiasıKanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. Programın sunucusu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in aşk yaşadığını iddia etti.
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Cadde Yazarları

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