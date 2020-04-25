Bianca Dobroiu'nun corona virüs testi 55 gündür pozitif çıkıyor!

İtalya’nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat’ta 40 derece ateşle Sant'Orsola Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu’ya corona virüs teşhisi konuldu. 6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.

O tarihten bu yana 6 kez corona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalara göre genelde pozitif sonuçlar dört haftadan fazla sürmüyor.