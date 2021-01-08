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08.01.2021 - 09:30 |

Bige Önal: Aras'ı fazla göremiyorum

Önceki gün Zekeriyaköy'de objektiflere yansıyan oyuncu Bige Önal, Aras Bulut İynemli ile ilişkisi hakkında konuştu.

Bige Önal: Aras'ı fazla göremiyorum
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Bige Önal, önceki gün Zekeriyaköy'deki bir marketten çıkarken görüntülendi.

Habertürk'te yer alan habere göre; muhabirlerin sorularını yanıtlayan Önal, "Alışveriş yaptım ama bu akşam yemeğimi tek yiyeceğim. Aras'la ilişkimiz çok güzel gidiyor. Çok çalıştığı için gelemiyor. Ben de sizin gibi Aras'ı yoğun geçen set ortamından dolayı fazla göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda yeni bir projeye başlayacağının müjdesini veren oyuncu, ardından evinin yolunu tuttu.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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