Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar evlendi

Binnaz Avcı (50) ile Murat Metin Acar, Beykoz Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

SABA TÜMER ÇİÇEK KAPMA PEŞİNDE!

Koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda davetlinin katıldığı törende pandemi kuralları uygulandı. Saba Tümer, nikahtan eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gelin çiçeğini kapmaya çalışan Tümer, bu çabasında başarısız oldu. Ünlü sunucu, o anları ‘Müge’nin beni tepmesiyle umutlarımın bitti an’ mesajıyla yayınladı.

Nikahtan sonra sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Binnaz Avcı, "Çok şey var söyleyecek, çok şey var yazacak. Şimdilik sadece bu fotoğraf ve dilimde şükür. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

BİNNAZ AVCI KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Binnaz Avcı, Fahrettin Aslan'dan gelen teklifle 17 yaşında sahnelerle çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı. Bir dönem Maksim’in assolist olarak sahne aldı. 1989'da senaryosunu babası Erdoğan Tünaş'ın yazdığı 'Polis Dosyası' adlı sinema filminde Cüneyt Arkın, Nuri Alço, Efkan Efekan, Coşkun Gogen, Nilüfer Aydan, Süheyl Eğriboz ile ilk kez beyazperde boy gösterdi. Avcı, en son 'O Kadar Da Değil' kitabını sevenleriyle buluşturdu.