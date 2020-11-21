MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Bir Annenin Günahı’ bu akşam ekranda
21.11.2020 - 07:00 |

‘Bir Annenin Günahı’ bu akşam ekranda

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in başrolünü paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’ dizisi, bugün başlıyor.

‘Bir Annenin Günahı’ bu akşam ekranda
ABONE OL

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in başrolünü paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’ dizisi, bugün başlıyor. Kanal D’de ekrana gelecek projede; Nefise Karatay, Gökçe Özyol, Onuryay Evrentan, Alihan Türkdemir, Emir Çiçek, Ümmü Putgü ve Ayça İnci gibi isimler de yer alıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Favorisi pembe!

Favorisi pembe!

‘Bir Annenin Günahı’ bu akşam ekranda

‘Bir Annenin Günahı’ bu akşam ekranda

Ersoy’u kıran değişiklik

Ersoy’u kıran değişiklik

‘Evcimen biriyim’

‘Evcimen biriyim’

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet