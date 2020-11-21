‘Bir Annenin Günahı’ bu akşam ekranda

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in başrolünü paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’ dizisi, bugün başlıyor. Kanal D’de ekrana gelecek projede; Nefise Karatay, Gökçe Özyol, Onuryay Evrentan, Alihan Türkdemir, Emir Çiçek, Ümmü Putgü ve Ayça İnci gibi isimler de yer alıyor.