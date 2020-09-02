02.09.2020 - 12:40 |
'Bir ay kaldı, heyecan dorukta'
Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevgilisi Madelein Lopez ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Soner Kabadayı ile sevgilisi Madelein Lopez, gazetecilerin fotoğraf istediği kırmazken, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını 'Hasan' koyacaklarını açıklayan şarkıcı, "Yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta, sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz" dedi.
Yemek sonrası modacı dostları ile birlikte alışverişin keyfini çıkaran Soner ikili, akşam saatlerinde özel araçlarıyla AVM'den ayrıldılar.