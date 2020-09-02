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02.09.2020 - 12:40 |

'Bir ay kaldı, heyecan dorukta'

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevgilisi Madelein Lopez ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

'Bir ay kaldı, heyecan dorukta'
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Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Soner Kabadayı ile sevgilisi Madelein Lopez, gazetecilerin fotoğraf istediği kırmazken, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını 'Hasan' koyacaklarını açıklayan şarkıcı, "Yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta, sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz" dedi.

Yemek sonrası modacı dostları ile birlikte alışverişin keyfini çıkaran Soner ikili, akşam saatlerinde özel araçlarıyla AVM'den ayrıldılar.

Bir ay kaldı, heyecan dorukta

Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın mimikleri olay olduRol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle çok konuşuldu.
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Cadde Yazarları

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