Bir Başkadır oyuncuları - karakterleri: Peri, Huriye, Gülbin, Gülbin'in kardeşi, psikolog, Sinan, Hilmi, Ruhiye kim? Bir Başkadır konusu ne?

Son günlerde çok konuşulanlar arasında yer alan 'Bir Başkadır' dizisi ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Dizi severlerin merakla öğrenmek istediği bilgiler, Bir Başkadır oyuncuları ve Bir Başkadır konusu oldu. Başarılı oyuncuların bir araya geldiği ve dikkat çeken konu üzerine olayların yaşanması izleyiciyi adete ekrana kilitliyor. İşte dizi hakkında merak edilenler...

BİR BAŞKADIR OYUNCULARI

Öykü Karayel

Fatih Artman

Funda Eryiğit

BİR BAŞKADIR KONUSU NE?

Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.

BİR BAŞKADIR KARAKTERLERİ

Bir Başkadır Meryem : Öykü Karayel kimdir?





1990 yılında İstanbul’da doğan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. İkiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamıştır.

Bir Başkadır Yasin : Fatih Artman kimdir?





13 Şubat 1988 yılında Ankara'da doğdu. Ankara'nın Gazi Mahallesinde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Annesi ev hanımıdır. Babasını 2002 yılında hayatını kaybetti. İlkokul ve liseyi kendi mahallesinde okudu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü okudu. Kendi tabiriyle cep harçlığını çıkarmak için oyuncu olan Fatih, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun karakterini canlandırmıştır.

Bir Başkadır Sinan: Alican Yücesoy kimdir?





22 Ekim 1982'de İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılarak Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda görev yapmaya başladı.

Suskunlar, Eyvah Eyvah 2, Prensesin Uykusu, Fatmagül’ün Suçu Ne, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda rol aldıktan sonra 2012 yılında Şubat dizisinde Melisa Sözen ile beraber başrolde yer aldı. Şubat karakteri ile tanınmaya başladı. 2013 yılında ise ABD dizisi Revenge'den Berkun Oya'nın uyarladığı “İntikam” dizisinde Beren Saat, Yiğit Özşener, Nejat İşler, Mert Fırat gibi ünlü oyuncular ile birlikte oynadı.

2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide Buğra Gülsoy ve Aslı Enver ile başrolde yer aldı. Ertuğrul 1890 adlı yüksek bütçeli Japonya-Türkiye ortak yapımı filmde, Çok Uzak Fazla Yakın adlı romantik dram filminde rol aldı. 2017'de yönetmenliğini Nisan Akman'ın üstlendiği "Aşk Uykusu" adlı filmde başrollerden birini canlandırdı.

Bir Başkadır Ruhiye : Funda Eryiğit kimdir?





Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Funda Eryiğit 1984 yılında Hollanda’da dünyaya gelmiştir. Aslen Samsun Bafralı’dır. Kadir Has Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne girdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

2002 – 2003 sezonunda Orman Postacısı adlı oyunla Tiyatro Alkış’ta profesyonel tiyatro hayatına başladı. 2003 – 2004 sezonunda Bir Kümes Müzikali ve Senin Elin Nerdeydi? adlı oyunlarda rol aldı.

2008 – 2009 yılları arasında yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı “Canım Ailem” dizisinde Seyhan karakterini canlandırdı. Bu dizide Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve İlker Aksum ile birlikte başrol oynadı.

Funda Eryiğit, 2014 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Gökçe Korel ve Çetin Tekindor'un olduğu “Karadayı” dizisinde Mahir'in sevgilisi rolüyle Belgin karakterini canlandırdı.

2016 yılında yönetmenliğini Taylan Biraderler’lerin yaptığı, başrollerinde Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım'ın oynadığı “Gecenin Kraliçesi” adlı dizide Esra karakterini canlandırdı. 1.72 metre boyunda ve 52 kilo olan Funda Eryiğit, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Can Kırıkları adlı dizide Komiser Zeynep karekterini canlandırmaktadır.

Ödülleri:

2013 – 1. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri – Mediha Gökçer Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü – Sessizlik

2013 – 3. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Müzikal ya da Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Sessizlik

2013 – 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Müzikal-komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Sessizlik

Funda Eryiğit’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – 2013 – Sessizlik – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 – 2003 – Orman Postacısı – Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Bir Kümes Müzikali – Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Senin Elin Nerdeydi? – Tiyatro Alkış

Bir Başkadır, Hoca : Settar Tanrıöğen kimdir?





Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962 yılında Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur.

Settar Tanrıöğer, profesyonel olarak ilk kez 1993 yılı yapımı Hoş Memo adlı TV filmiyle oyunculuk yapmaya başlamıştır. Sinemada ise ilk kez 1996 yılı yapımı Eşkıya filminde rol almıştır.

1997 yılında rol aldığı Bir Demet Tiyatro dizisinde canlandırdığı Saldıray karakteriyle tanınan usta oyuncu; Urfalıyam Ezelden, Sultan, Babam Sağolsun, Alacakaranlık, Baba Candır, Toz Ruhu gibi projelerde yer alan Settar Tanrıöğen, en son Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun Dizsinde Terzi Derviş karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Şimdilerde Netflix'in Bir Başkadır isimli dizisinde yer alacak.

1. Sezon 1. Bölüm

Gündelikçilik yapan Meryem zaman zaman baygınlık geçirmektedir. Tavsiye üzerine bir psikiyatriste gider. Ancak psikiyatrist Peri'nin sorularından biri onu rahatsız eder.



2. Sezon 1. Bölüm

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Yasin'in tavırları karşısında Ruhiye’nin durumu daha da kötüleşir. Peri ile Melisa'nın yolları kesişir. Meryem, Peri'ye iç dünyası hakkında ipuçları vermeye başlar.

3. Sezon 1. Bölüm

Ruhiye'nin gördüğü rüya canını sıkar. Yasin, hocanın kızı Hayrunnisa ile karşılaşır. Melisa, Peri'ye ön yargılarıyla yüzleşmesini söyler. Gülbin, Sinan'ı gafil avlar.

4. Sezon 1. Bölüm

Meryem, Peri'ye bir ünlüyle karşılaştığını anlatır. Gülbin ile ablası arasındaki gerilim doruk noktasına ulaşır. Yasin, Meryem'in Peri'yle görüşmesini yasaklar.

5. Sezon 1. Bölüm

Meryem, Yasin'e Hayrunnisa ile ilgili sorular sorar. Hayrunnisa, yaşanan acı bir olayın ardından kendini suçlamaktadır. Ruhiye, Yasin ve Meryem köye doğru yola çıkar.

6. Sezon 1. Bölüm

Gülbin, Peri'ye terapi seanslarını sonlandırmak istediğini söyler. Ruhiye geçmişindeki bir acıyı tekrar deşer. Biri gizlice Burcu'yu takip eder.

7. Sezon 1. Bölüm

Hilmi ile Meryem yakınlaşmaya başlar. Semiha'nın evindeyken sarsıcı bir gerçeği öğrenen Ruhiye'nin tüm dünyası bir anda değişir.

8. Sezon 1. Bölüm

Peri, Meryem'e her insanın bastırılmış duyguları olduğundan bahseder. Ruhiye ile Yasin birbirlerine içlerini döker. Hayrunnisa ise kendine yeni bir yol çizer.