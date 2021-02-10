Takipçilerinden Merve Boluğur'a: Bir tek bu kalmıştı!

Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından şarkıcılığa da adım atmıştı. İlk albümünün hazırlıklarına devam eden Boluğur, şimdi de resme merak sardı.

Yaptığı tabloyu Instagram’dan paylaşan oyuncuya, sosyal medya kullanıcıları, “Bir tek bu kalmıştı yapmadığın, şimdi tam oldu” gibi mesajlar göndererek oyuncuyu ti’ye aldı.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan Merve Boluğur, kadın-erkek ilişkileri üzerine yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

“İLK GÜN EVE GELEN ERKEK FİLM İZLEMEZ”

Batur, Boluğur'a ''Herkesten gizlediğin bir fantezin var mı?'' sorusunu da sordu fakat cevap alamadı. Boluğur “İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek bir aydan önce eve girmemeli” dedi. Boluğur açıklamasında şunları söyledi:

"Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın.. Birinci günden film mi izleyeceğiz. Birinci günden film izleyemeyiz... Kadın ve erkek bir aydan önce aynı eve girmemeli. Ben net bir tavır koyarım” dedi. Bu sözlere Enes Batur'dan itiraz geldi.

“ALDATTIM VE PİŞMAN DEĞİLİM”

Merve Boluğur'un ilgi çeken itiraflarından biri de ''Aldattım ve pişman değilim'' oldu. Boluğur, bir ilişkisinde sevgilisine ayrılmak istediğini söylemiş fakat sevgilisi bu ayrılığı kabul etmeyince aldatmış. Bu itirafıyla Enes Batur'u dahi şaşırtmayı başaran Merve Boluğur, ''Aldattım ama aldatıldım da'' dedi.

Aldattığını ve pişman olmadığını söyleyen Merve Boluğur, aldatıldığında ise çok üzüldüğünü ifade etti. Enes Batur, Merve Boluğur'a ''Evlenmeyi düşünüyor musun?'' sorusunu sorunca ise oldukça net bir cevap aldı. Boluğur, bu soruya direkt olarak ''Hiç'' cevabını verdi.

OYUNCULUK YAPMAK İSTEMİYOR

Kendisine birçok dizi, film teklifi geldiğini fakat sıcak bakmadığını dile getiren Merve Boluğur, bu sıralar oyunculuk yapmayı tercih etmediği için teklifleri reddettiğini söyledi.

"KİLOLARINI ALDIRMAK İÇİN KAPI KAPI GEZDİ"

Uzun süredir ekranlarda olmayan, YouTuber olduktan sonra şarkıcı olacağını da açıklayan oyuncu Merve Boluğur, Işın Karaca tarafından ti’ye alınınca gündeme oturmuştu. Boluğur’un kendisini “Bir sen eksiktin güzel kız” sözleriyle ti’ye alan Işın Karaca için yakın çevresine “Kilolarını aldırmak için kapı kapı gezdi. Zayıf kadınlara hep düşmandır” dediği iddia edilmişti. Bu sözler, Işın Karaca’yı çileden çıkardı.

Işın Karaca, Merve Boluğur’un kilo ile ilgili söylediği sözlerden sonra sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak genç oyuncuya uyarılarda bulundu.