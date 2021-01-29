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29.01.2021 - 07:00 |

‘Bir yaş daha yaşlandık!’

YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı’nın eşi Neslihan Sabancı, sosyal medya hesabından gelen tüm doğum günü mesajlarına teşekkür etti.

‘Bir yaş daha yaşlandık!’
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YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı’nın eşi Neslihan Sabancı, sosyal medya hesabından gelen tüm doğum günü mesajlarına teşekkür etti. “Bir yaş daha yaşlandık ama benim için rakamlar önemli değil, zaman herkes için geçiyor... En önemlisi sevmek, sevilmek, insan olmak yoksa hiçbir şeyin önemi yok” diyen Neslihan Hanım, mutluluğunu kızı Ayşen Sabancı ile paylaştı.

Alişan kuliste kurşun döktürdüŞarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah program sonrası kuliste kurşun döktürdü. 'Gözünüz çıksın' diyen Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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