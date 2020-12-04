Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 75. bölüm...

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan yine doruk noktasında ulaştı. Müjgan ve Behice'nin tüm oyunları ortaya çıktı. Artık Yılmaz gibi Fekeli'nin de onlara inancı kalmamıştır. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 76. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Sevilen dizi perşembe akşamı 75. son bölüm ile izleyiciyleydi. En çok merak edilen ise yeni bölüm fragmanı oldu. Ancak Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müjgan’ın Yılmaz ve Fikret’i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çevirir! Yılmaz, artık Müjgan’ın tüm yönetimini Behice’nin gerçekleştirdiğinden emin hale gelir. Bu son olay ile Fekeli’nin de Müjgan’a olan tavrı değişecektir. Yılmaz, kendini Züleyha’ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır! Züleyha, Demir’in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan’ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!

Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir’i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir. Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha’dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar’ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar’ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.

Bir yandan Fikret’ten şüphelendiği için kendini kötü hisseden, bir yandan Züleyha’ya karşı sözünü tuttuğu için sevinen Yılmaz, diğer bir yandan Müjgan’ın yalanını cezasız bırakmayacaktır! Behice ne kadar haberim yoktu dese de ceza ikisine birden kesilecektir.