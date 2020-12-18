Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti...

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Son bölümde, Züleyha ile Yılmaz'ın birlikte olamamasına şahit olan seyirci, öte yandan Yılmaz'ın akıbetini de araştırıyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm ve son bölüm detayları...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha’nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar! Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan’ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir.

Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir. Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Perşembe akşamlarının fenomen dizisi, ATV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Vahide Perçin'in diziden ayrılışıyla büyük şaşkınlık yaşayan dizi izleyicileri, Yılmaz karakterinin diziden ayrılacağını düşünüyor. Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.