Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş diziden ayrıldı. Dizinin ekrana gelen son bölümünde Yılmaz'ın aracı kaza sonrası uçurumdan yuvarlanmış olaya tanık olan Demir ve Züleyha, Yılmaz'ı araçtan çıkarmak için büyük çaba sarf etmişti. Demir'in çabaları sayesinde sıkıştığı yerden çıkarılan Yılmaz hastaneye kaldırılır. Hastanede gözlerini açan Yılmaz, Demir ile helalleşir. Züleyha ve çocukları ona emanet eder. Herkes Yılmaz'ın iyileşeceği ve yeniden ayağa kalkacağını düşünürken Yılmaz bir anda fenalaşır ve dizide canlandırdığı Yılmaz karakteri hayatını kaybeder.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YILMAZ'I UĞUR GÜNEŞ'TEN AYRILIK AÇIKLAMASI

"BAŞKA SERÜVENLERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE

"Dizide 3 sezondur Yılmaz Akkaya rolünü canlandıran ünlü oyuncu Uğur Güneş ise son bölümle veda etmiş oldu. Sosyal medya hesabından diziye veda mesajı paylaşan Uğur Güneş "Evet... Bir serüvenin daha sonuna geldim. Öncelikle yapımcılarıma, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, cefakar set ekibine, bütün benliğimle sevdiğim Adana halkına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen seyircimize sonsuz teşekkürler. Başka serüvenlerde görüşmek üzere. Yolunuz açık olsun" dedi.