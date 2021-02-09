'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin ilk kareler geldi!

TRT 1’in yeni dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs' setinden ilk kareler basına yansıdı. Çekimleri Lefkoşa ve Gazimağusa başta olmak üzere adanın büyüleyici mekânlarında devam eden dizinin setinden ilk kareler yayınlandı.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi; Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini ekrana taşıyacak olan, adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınıyor.

Henüz yayın tarihi belli olmayan dizinin senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme alırken; yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor.