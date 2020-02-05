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HaberlerMagazin Haberleri Birand Tunca annesinin kanserle mücadelesini anlattı
05.02.2020 - 07:51 |

Birand Tunca annesinin kanserle mücadelesini anlattı

Star TV’de yayınlanan ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle ünlenen oyuncu Birand Tunca, annesinin 7 yıl boyunca kanserle mücadele ettiğini anlattı.

Birand Tunca annesinin kanserle mücadelesini anlattı

 

Oyuncu Birand Tunca, ‘Dünya Kanser Günü’ nedeniyle 7 yıl kanser tedavisi veren annesiyle yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından bu süreçten bahseden Tunca, şöyle dedi:

“İlk meme CA teşhisi 2005, 4. Evre teşhisi, 2013 karaciğer, kemik, akciğer ve rahim metassaz… Yıl 2020, 15 yıl mücadele… Hala ayakta, hala mucize, hala savaşıyor ve Allah’a tevekkül edip, yaşama inancını koruyor. Mucize olalım. Unutmayalım erken teşhis hayat kurtarır."

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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