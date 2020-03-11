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11.03.2020 - 17:40 |

Biray Dalkıran ve Asuman Şener evlendi

İki yıldır birlikte olan ünlü yönetmen Biray Dalkıran ve yapımcı Asuman Şener çifti, geçtiğimiz günlerde sessiz ve sade bir törenle Los Angeles'ta dünyaevine girdi.

Biray Dalkıran ve Asuman Şener evlendi

İlişkilerinin başladığı ilk günden beri başarılarıyla adlarından söz ettiren ünlü çift, düğünlerindeki kıyafetleri ile yine marjinallikten ödün vermedi.

Ünlü Yönetmen Biray Dalkıran, düğününde beyaz bir sweatshirt giyerken, Asuman Şener Dalkıran'ın beyaz t-shirtlü ve makyajsız hali dikkat çekti.

Biray Dalkıran ve Asuman Şener evlendi

 

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