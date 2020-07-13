Birben Coşkun kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Birben Coşkun biyografisi

Doya Doya Moda ikinci sezon resmen başladı. TV8 ekranında yayınlanan gündüz kuşğı programı olan Doya Doya Moda yarışmasında yeni yarışmacılar arasında yer alan Birben Coşkun kimdir sorusu yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Birben Coşkun kimdir, aslen nereli?

BİRBEN ÇOŞKUN KİMDİR?

24 yaşında olan Birben Coşkun, İzmir doğumlu ve İzmir'de yaşıyor. Yarışmacı, kendisine ait bir pastaneye sahip ve onun işletmeciliğini yaparken organizasyon işleriyle de uğraşıyor. 1.70 boyunda, 82 kilo ve 42-44 beden olan Birben, "Benim için moda insanın kendini ve vücudunu tanıyıp kendini en iyi şekilde ifade edebilmesidir diyor ve "Dolabımda olmazsa olmazım dediğim parça basenlerimi kapatan uzun ceketlerim" şeklinde konuştu.