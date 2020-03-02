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02.03.2020 - 11:02 |

Birbirlerini sosyal medyadan sildiler

Berru Tural, yakın dostu Reyhan Karaca'yla arasına kara kedi girdi...

Birbirlerini sosyal medyadan sildiler

'Hiç İyi Değilim' şarkısıyla müzik listelerinde boy gösteren genç sanatçı, yakın dostu ve adı aşk haberleri ile anılan Reyhan Karaca ile arası açıldı. İki yakın dost birbirlerinin şarkılarını kutlamadıkları için küstükleri ortaya çıktı. Tural, Reyhan Karaca'nın yeni şarkısını kutlamadığı için kendisine gönül koyduğunu söylerken, "Benimde şarkı yayınında ne destekledi ne de kutladı. Ruhen beni yordu" açıklamasını yaptı. İki arkadaş bütün sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak sildi.

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