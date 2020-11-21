Birce Akalay: Ben sokakta konuşmam

Birce Akalay habercilerin sorularına alaycı bir tavırla "Ben sokakta konuşmam biliyorsunuz. Boş yere soru sormayın" diyerek çıkış yaptı.

Akalay'ın aksine Aslı Mavitan ise oldukça neşeliydi. 'Menajerimi Ara' dizisindeki oyuncu arkadaşlarının koronavirüs olmasına çok üzüldüğünü dile getiren Mavitan, "Sette her şey çok yolunda, güzel gidiyor. Neşemiz yerinde" diye konuştu.