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11.04.2020 - 11:15 |

Birce Akalay: Evime dönmeme izin vermiyorsunuz

Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açan Birce Akalay, sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncunun sinirli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Birce Akalay: Evime dönmeme izin vermiyorsunuz

Birce Akalay, 2014 yılında evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu’ndan 2017’de boşanmış, yaralı kalbinin ilacını balet Can Tunalı’da bulmuştu. Ama 3 yıllık ilişki bir süre önce bitmiş, Birce Akalay şubat ayında Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sevgililer, önceki gün Etiler’deydi. Maskesiz ve eldivensiz gezen oyuncu, objektifleri görünce gerildi. Habercilere, “Evime dönmeme izin vermiyorsunuz” diye çıkıştı. (Posta)

Birce Akalay: Evime dönmeme izin vermiyorsunuz

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