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17.01.2021 - 10:58 | | MESUT YILMAZ

Birce Akalay’dan ‘özel hayat’ cevabı

Birce Akalay, önceki gün Etiler'de bulunan bir marketten çıkarken görüntülendi. Hafta sonu için alışveriş yaptığını söyleyen oyuncu, keyifli halleri ile dikkat çekti.

Birce Akalay’dan ‘özel hayat’ cevabı
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Oynadığı dizinin final yapmasının ardından Bodrum'da kısa bir tatil yapan oyuncu Birce Akalay, "Bodrum'dan yeni döndüm, dizi yeni final yaptı ve biraz dinleniyorum" dedi.

Birce Akalay’dan ‘özel hayat’ cevabı

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Birce Akalay-Fasih Saylan çifti yollarını ayırdı!

Sevgilisi Fasih Saylan ile uzun süredir görüntülenmeyen oyuncu, "Ayrılık mı var?" sorusuna tepki gösterdi. Akalay, "Ben özel hayat konuşmuyorum" diyerek, oradan hızlıca uzaklaştı. Oyuncu, alışveriş poşetlerini bir görevliye taşıttırdı.

Birce Akalay’dan ‘özel hayat’ cevabı

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Birce Akalay sevgilisiyle alışverişte yakalandı

EVLENMEK İSTEMİYOR!
Geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de görüntülenen Birce Akalay, muhabirlerin, “Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?” sorusuna tek kelimeyle, “Hayır” yanıtını vermişti.

Akalay, 2014 yılında evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu’ndan 2017’de boşanmış, ardından balet Can Tunalı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak 3 yıllık ilişki bir süre önce bitmiş; Birce Akalay, şubat ayında Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Birce Akalay’dan ‘özel hayat’ cevabı

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Birce Akalay evlenmeyi düşünmüyor

HABER: MESUT YILMAZ

17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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