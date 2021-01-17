Birce Akalay’dan ‘özel hayat’ cevabı

Oynadığı dizinin final yapmasının ardından Bodrum'da kısa bir tatil yapan oyuncu Birce Akalay, "Bodrum'dan yeni döndüm, dizi yeni final yaptı ve biraz dinleniyorum" dedi.

Sevgilisi Fasih Saylan ile uzun süredir görüntülenmeyen oyuncu, "Ayrılık mı var?" sorusuna tepki gösterdi. Akalay, "Ben özel hayat konuşmuyorum" diyerek, oradan hızlıca uzaklaştı. Oyuncu, alışveriş poşetlerini bir görevliye taşıttırdı.

EVLENMEK İSTEMİYOR!

Geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de görüntülenen Birce Akalay, muhabirlerin, “Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?” sorusuna tek kelimeyle, “Hayır” yanıtını vermişti.

Akalay, 2014 yılında evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu’ndan 2017’de boşanmış, ardından balet Can Tunalı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak 3 yıllık ilişki bir süre önce bitmiş; Birce Akalay, şubat ayında Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

HABER: MESUT YILMAZ