Biricik Suden 72 kiloyu böyle kaldırdı

Formda ve zinde kalmak için uzun yıllardır spor yapan ve birçok farklı teknik deneyen Biricik Suden, bu aralar kasları üzerine yoğunlaştı. Hocası Berk Günbatı eşliğinde haftanın 4 günü ‘inner thigh’ adlı bir antrenmana başladı.

56 yaşındaki Suden, 2 kilo ağırlığı özel askılar eşliğinde bir nefeste kaldırdı.