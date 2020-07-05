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05.07.2020 - 13:08 |

Biricik Suden 72 kiloyu böyle kaldırdı

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden formda ve zinde kalmak için neredeyse 25 yıldır, haftanın 6 günü spor yapıyor. Son dönemde kaslarına yoğunlaşan Suden, 72 kilo ağırlığı kaldırdığı anı takipçileriyle paylaştı.

Biricik Suden 72 kiloyu böyle kaldırdı
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Formda ve zinde kalmak için uzun yıllardır spor yapan ve birçok farklı teknik deneyen Biricik Suden, bu aralar kasları üzerine yoğunlaştı. Hocası Berk Günbatı eşliğinde haftanın 4 günü ‘inner thigh’ adlı bir antrenmana başladı. 

56 yaşındaki Suden, 2 kilo ağırlığı özel askılar eşliğinde bir nefeste kaldırdı.

Biricik Suden 72 kiloyu böyle kaldırdı

 

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