05.07.2020 - 13:08 |
Biricik Suden 72 kiloyu böyle kaldırdı
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden formda ve zinde kalmak için neredeyse 25 yıldır, haftanın 6 günü spor yapıyor. Son dönemde kaslarına yoğunlaşan Suden, 72 kilo ağırlığı kaldırdığı anı takipçileriyle paylaştı.
Formda ve zinde kalmak için uzun yıllardır spor yapan ve birçok farklı teknik deneyen Biricik Suden, bu aralar kasları üzerine yoğunlaştı. Hocası Berk Günbatı eşliğinde haftanın 4 günü ‘inner thigh’ adlı bir antrenmana başladı.
56 yaşındaki Suden, 2 kilo ağırlığı özel askılar eşliğinde bir nefeste kaldırdı.