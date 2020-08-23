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23.08.2020 - 16:36 |

Biricik Suden'den 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine yanıt!

MFÖ Grubu'nun solistlerinden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, 'Kaslarınla erkeksi görünüyorsun' yorumlarına sosyal medya hesabından verdiği tepkiyle dikkatleri üzerine çekti.

Biricik Suden'den 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine yanıt!
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık gündelik hayatına dair paylaşımlar yapan Biricik Suden, son zamanlarda spor yaptığı anlara dair de paylaşımlar yapmaya başladı.

Yayınladığı pozlarda kaslı vücuduyla bir hayli dikkat çeken Biricik Suden, vücudunun bu haline yapılan yorumlara sert çıktı.

 

Biricik Sudenden Erkeksi görünüyorsun eleştirilerine yanıt

Erkeksi bir görüntüye sahip olduğu yönünde eleştirelere tepki gösteren Suden, "Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların bana 'O kaslarla erkek gibi olmuşsun' demeleri sadece vücutlarının değil, kafalarının da çalışmadığının göstergesi. Erkek benim gibi oluyorsa, sizin cinsiyetiniz nedir açıklayın lütfen" dedi.

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