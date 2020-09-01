01.09.2020 - 07:00 |
‘Birlikte güçlüyüz’
Ebru Polat, sahibi olduğu Ebru Polat Cosmetics isimli markasındaki ürünleri Kadın Sığınma Evleri’nde kalanlara ücretsiz ulaştırıyor.
Ebru Polat, sahibi olduğu Ebru Polat Cosmetics isimli markasındaki ürünleri Kadın Sığınma Evleri’nde kalanlara ücretsiz ulaştırıyor. Gelen taleplere kayıtsız kalmadığını söyleyen şarkıcı, “Bir kadının bile ruhuna ve kalbine dokunabilirsem benden mutlusu olmaz. Biz birlikte güçlüyüz. Onlar yeter ki iyi olsun, ben ürünlerimi seve seve yollarım” dedi.
Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.