Ebru Polat, sahibi olduğu Ebru Polat Cosmetics isimli markasındaki ürünleri Kadın Sığınma Evleri’nde kalanlara ücretsiz ulaştırıyor. Gelen taleplere kayıtsız kalmadığını söyleyen şarkıcı, “Bir kadının bile ruhuna ve kalbine dokunabilirsem benden mutlusu olmaz. Biz birlikte güçlüyüz. Onlar yeter ki iyi olsun, ben ürünlerimi seve seve yollarım” dedi.