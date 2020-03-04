‘Bizim yılımız’

‘My Life Is Going On’ remix’i ile adından söz ettiren DJ Burak Yeter ile Rus şarkıcı Lusia Chebotina, önceki akşam Etiler Nusret çıkışı görüntülendi. Chebotina ile yapacakları remix çalışması için toplantı yaptıklarını dile getiren DJ, “Bu yaz, bizim olacak. Remix çalışmamız çok yakında dünya müzik listelerinde” dedi.