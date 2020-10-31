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31.10.2020 - 21:09 |

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu nedir, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı oyuncuları kimler?

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi bu akşam SHOW TV'de yayınlanıyor. İzleyiciler ise film hakkında bilgi almak istiyor. Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu nedir, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı oyuncuları kimler? İşte filmi daha önce izlemeyenlerin merak ettiği soruların yanıtları...

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu nedir, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı oyuncuları kimler?
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Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu; filmdeki hikayenin üzerinden geçen 30 yıl sonrası anlatılmaktadır. Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K, toplum yaşamını kaosa sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.

Başrollerinde Ryan Gosling ve Rick Deckard rolünde Harrison Ford'un boy göstereceği filmin kadrosunda Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Lennie James ve Dave Bautista'yı bulunduran devam halkasının yönetmenliğini Denis Villeneuve üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Hampton Fancher ve Michael Green imzası var.

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI OYUNCULARI

Ryan Gosling
Harrison Ford
Ana de Armas

 

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