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09.07.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Bodrum’a yeni soluk!

Eğlence sektörünün tanınmış simalarından Kemal Üşenmez’in işletmeciliğini yaptığı Pandemi Restaurant kapılarını açtı.

Bodrum’a yeni soluk!
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Eğlence sektörünün tanınmış simalarından Kemal Üşenmez’in işletmeciliğini yaptığı Pandemi Restaurant kapılarını açtı. İş, spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin ağırlandığı gecede, Deha Bilimlier sahne aldı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan etkinlikte misafirleriyle ilgilenen Üşenmez, “Yaz boyunca Derya Bedavacı, Rubato ve Bilimlier’in de aralarında bulunduğu isimleri ağırlayacağız” diye konuşurken, açılıştan elde ettikleri gelirin bir kısmını Sağlık Bakanlığı’na bağışladıklarını söyledi. 

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
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Cadde Yazarları

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