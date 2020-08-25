Bodrum’da sezon finali yaptı

Süperstar Ajda Pekkan, önceki gece Bodrum Günay Restaurant’ta sahne aldı. Sevenlerinin karşısına siyah detayları olan sarı bir kıyafetle çıkan sanatçı, yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle kendisini dinlemeye gelenleri büyüledi.

Pekkan’ın konukları arasında Nejdet-Emel Ayaydın, Selma Türkeş, Sernur Çiftçi, Aslı Kuseyrioğlu, Evin Şaşmaz ve Mustafa-Asiye Kefeli çifti de vardı. Sezon finali yapan Süperstar, yaklaşık üç saat sahnede kalarak, muhteşem bir performansa imza attı.