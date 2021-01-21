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21.01.2021 - 07:00 |

Boluğur’dan Karaca açıklaması

Merve Boluğur, son günlerde Işın Karaca hakkında söylediği iddia edilen cümleleri kullanmadığını belirtti.

Boluğur’dan Karaca açıklaması
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Merve Boluğur, son günlerde Işın Karaca hakkında söylediği iddia edilen cümleleri kullanmadığını belirtti. Oyuncunun şarkı çıkaracağını açıklamasından sonra Karaca, “Bir sen eksiktin güzel kız!” diye tepki göstermişti. Boluğur’un ise yakın çevresine, “Onun derdi benim zayıf olmam. O zayıf kadınlara her zaman düşmandır” dediği iddia edilmişti. Karaca ile kendisinin fotoğrafını Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum” notunu yazdı.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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Cadde Yazarları

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