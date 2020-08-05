Boran Kuzum kimdir? Miray Daner ve Boran Kuzum fotoğrafları böyle paylaştı...

Vatanım Sensin dizisinde birlikte rol alan Miray Daner ve Boran Kuzum arasında aşk haberleri yoğunlaşmaya başladı. İkilinin birlikte oldukları fotoğrafları kalp emojisiyle paylaşması akılları karıştırdı. İşte Miray Daner ve Boran Kuzum ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Miray Naz Daner 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır. ardından Bir Litre Gözyaşı ve internet dizisi olan Hakan:Muhafız'da rol almıştır.

BORAN KUZUM KİMDİR?

Boran Kuzum 1992'de Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamlamıştır. Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer almıştır. 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle rol almıştır. Esas çıkışını Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yapmıştır. Dizi devam ederken genç oyuncu Cingöz Recai filminde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini canlandırmıştır.