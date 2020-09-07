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07.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

‘Böyle iyiyim’

Songül Karlı, önceki gün spor hocası Ceren Altan’la Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı.

‘Böyle iyiyim’
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UMUT ÜNVER

“Hayatımda kimse yok” diyen şarkıcı, “Sadece oğlum var. ‘Bekarlık sultanlıkmış’ sözü çok doğruymuş. Hayatıma birisini alıp, başımı ağrıtamam. Böyle gayet iyiyim” diye konuştu.

Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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