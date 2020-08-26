‘Böyle mutluyum’

Çalışmalarına ara veren Murat Boz, Çeşme’de tatile çıktı. Adı son olarak Melis İşiten’le anılan şarkıcı, hakkında çıkan aşk dedikodularıyla ilgili, “Hayatımda kimse yok. Şu an tamamen işimle alakalıyım. Uzun süredir kalbim boş. Bu durumdan mutluyum” dedi.