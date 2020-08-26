26.08.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY
‘Böyle mutluyum’
Çalışmalarına ara veren Murat Boz, Çeşme’de tatile çıktı.
Çalışmalarına ara veren Murat Boz, Çeşme’de tatile çıktı. Adı son olarak Melis İşiten’le anılan şarkıcı, hakkında çıkan aşk dedikodularıyla ilgili, “Hayatımda kimse yok. Şu an tamamen işimle alakalıyım. Uzun süredir kalbim boş. Bu durumdan mutluyum” dedi.
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.