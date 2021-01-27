Boyunluk takan Hande Erçel hayranlarını korkuttu

Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.

HAYRANLARI RAHAT NEFES ALDI

Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" notuyla Instagram story'sinden paylaşım yapan Erçel, sevenlerinin yüreğine su serpti.

"İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Geçtiğimiz hafta Hande Erçel, rol aldıkları diziyi gündemde tutmak için partneri Kerem Bürsin’le sürekli aşk dedikodusu çıktığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Oyuncu, “Olur mu hiç öyle şey? Biz işimizi yapıyoruz, çalışıyoruz ve eğleniyoruz” dedi.