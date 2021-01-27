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27.01.2021 - 08:25 |

Boyunluk takan Hande Erçel hayranlarını korkuttu

'Sen Çal Kapımı' adlı dizide 'Eda' karakterine hayat veren Hande Erçel, paylaştığı son fotoğrafla sevenlerini korkuttu. Boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan oyuncu, hayranlarından gelen mesajlar üzerine sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Boyunluk takan Hande Erçel hayranlarını korkuttu
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Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.

Boyunluk takan Hande Erçel hayranlarını korkuttu

HAYRANLARI RAHAT NEFES ALDI
Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" notuyla Instagram story'sinden paylaşım yapan Erçel, sevenlerinin yüreğine su serpti.

Boyunluk takan Hande Erçel hayranlarını korkuttu

"İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Geçtiğimiz hafta Hande Erçel, rol aldıkları diziyi gündemde tutmak için partneri Kerem Bürsin’le sürekli aşk dedikodusu çıktığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Oyuncu, “Olur mu hiç öyle şey? Biz işimizi yapıyoruz, çalışıyoruz ve eğleniyoruz” dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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