Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski evli çıktı!

Brad Pitt'in, Fransa’nın Le Castellet Havaalanı’nda görüntülendiği Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığına dair haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Daily Mail'in haberine göre; Poturalski ile Pitt, ilk olarak Ağustos 2019’da karşılaştı. Dünyaca ünlü aktör, film çekimleri nedeniyle bulunduğu Almanya'nın Berlin kentindeki ünlü bir restorana gitti. Pitt, mekanın 68 yaşındaki sahibi Roland Mary'nin eşi Nicole Poturalski ile ilk olarak burada karşılaştı.

Nicole Poturalski'nin yakın bir arkadaşı, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, "Brad Pitt ile Nicole, geçen yılın ağustos ayında, Nicole’nin kocası Roland’ın restoranında tanıştı. Brad Pitt, yıllardır o mekana geliyor. Yeni filmini kutlamak için gittiğinde Roland ve Nicole’ün restoranda olduğunu biliyordu. Brad, Roland’ın eşi Nicole’le tanıştı ve Nicole ona numarasını verdi. Nicole model olarak işi gereği çok fazla seyahat ediyor ve iş için Los Angeles’tayken Brad Pitt’le bağlantı kurdu" şeklinde konuştu.

Nicole’ün hala Roland’la evli olduğunu ve 7 yaşında Emil adında bir oğulları bulunduğunu belirten kaynak, "Roland çok felsefi bir adam. Birkaç kez evlendi ve 5 çocuğu var. Olumsuzlukla ya da kıskançlıkla ilgilenmiyor. Hala evliler fakat onların ilişkisini ‘açık evlilik’ diye niteleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.