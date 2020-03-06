brahim Büyükak: Seyircinin yorumlarını almak güzel

İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, film gösterimi sonrası seyirci karşısına çıktı. İzleyenler tarafından alkış alan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Onur (Buldu) ve Doğu'nun (Demirkol) çekimleri olduğu için gelmediler" diyen Büyükak, "Seyircilerimiz ile buluşuyoruz. Onlarla izliyoruz. Onların tepkilerini, yorumlarını almak güzel oluyor" ifadelerini kullandı.