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06.03.2020 - 10:43 |

brahim Büyükak: Seyircinin yorumlarını almak güzel

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp, başrolünü üstlendiği dördüncü filmi 'Bayi Toplantısı'nın oyuncuları, önceki akşam Ümraniye'de seyirci ile beraber filmi izledi.

brahim Büyükak: Seyircinin yorumlarını almak güzel

İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, film gösterimi sonrası seyirci karşısına çıktı. İzleyenler tarafından alkış alan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Onur (Buldu) ve Doğu'nun (Demirkol) çekimleri olduğu için gelmediler" diyen Büyükak, "Seyircilerimiz ile buluşuyoruz. Onlarla izliyoruz. Onların tepkilerini, yorumlarını almak güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
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Cadde Yazarları

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