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21.05.2020 - 07:00 |

‘Bu arkadaşa ölüyorum!’

Hazal Kaya, altı aylık oğlu Fikret Ali’yle çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.

‘Bu arkadaşa ölüyorum!’
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Hazal Kaya, altı aylık oğlu Fikret Ali’yle çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Çocuğunun Ali Atay’a benzediğini söyleyen oyuncu, “Babasına çok aşıktım, bu arkadaşa ölüyorum. Babasına benzeyecek tabii...” notunu düştü.

Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.
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Cadde Yazarları

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