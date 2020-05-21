Hazal Kaya, altı aylık oğlu Fikret Ali’yle çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Çocuğunun Ali Atay’a benzediğini söyleyen oyuncu, “Babasına çok aşıktım, bu arkadaşa ölüyorum. Babasına benzeyecek tabii...” notunu düştü.