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03.03.2020 - 12:37 |

'Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçik içindi'

'Avatar' lakaplı milli sporcu Atakan Arslan, geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz Arslan ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

'Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçik içindi'

Geçtiğimiz günlerde Fransız rakibini yendikten sonra verdiği asker selamı ve galibiyetini şehitlerimize adaması ile sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Atakan Arslan, "Çok şükür maçı kazandım. Bunu söylemiştim, bir kez daha söylemek isterim ki bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi" dedi.

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