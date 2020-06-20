BÃ¼lent Ersoy: Nereye bakÄ±yorsun AblanÄ±m ben senin

Annesi Necla Polat'Ä± kaybettikten sonra ilk kez alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kan BÃ¼lent Ersoy, bir kozmetik maÄŸazasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k iki saat kaldÄ±. Kendine has ÅŸÄ±k giyim tarzÄ± ve turuncu ÅŸapkasÄ± ile dikkat Ã§eken Ersoy'un, basÄ±n mensuplarÄ±yla her zamanki gibi arasÄ± Ã§ok iyiydi.

SanatÃ§Ä±, bir muhabire rÃ¶portaj sÄ±rasÄ±nda takÄ±larak, "Sen nereye bakÄ±yorsun? AblanÄ±m ben senin" dedi.Â