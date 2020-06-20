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20.06.2020 - 11:44 |

Bülent Ersoy: Nereye bakÄ±yorsun? AblanÄ±m ben senin!

Usta sanatÃ§Ä± BÃ¼lent Ersoy, Ã¶nceki gÃ¼n Ã§ok sevdiÄŸi NiÅŸantaÅŸÄ±'ndaydÄ±.

Bülent Ersoy: Nereye bakÄ±yorsun? AblanÄ±m ben senin!
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Annesi Necla Polat'Ä± kaybettikten sonra ilk kez alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kan BÃ¼lent Ersoy, bir kozmetik maÄŸazasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k iki saat kaldÄ±. Kendine has ÅŸÄ±k giyim tarzÄ± ve turuncu ÅŸapkasÄ± ile dikkat Ã§eken Ersoy'un, basÄ±n mensuplarÄ±yla her zamanki gibi arasÄ± Ã§ok iyiydi.

SanatÃ§Ä±, bir muhabire rÃ¶portaj sÄ±rasÄ±nda takÄ±larak, "Sen nereye bakÄ±yorsun? AblanÄ±m ben senin" dedi.Â

BÃ¼lent Ersoy: Nereye bakÄ±yorsun AblanÄ±m ben senin

Magazin Haberleri Bülteni (20 Haziran 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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