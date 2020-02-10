Kendine yÃ¶neltilen sorulara da ayakÃ¼stÃ¼ cevap veren ÅŸarkÄ±cÄ±, "ElazÄ±ÄŸâ€™daki deprem iÃ§in gerekli yardÄ±mÄ± hem Acunâ€™un yardÄ±m programÄ±na baÄŸlanarak, hem de sms yoluyla elimizden geleni ailecek yaptÄ±k. Memleketim ElazÄ±ÄŸ benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yer. Allah daha beterinden korusun. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r benim yakÄ±n Ã§evremde yaralanan dahi olmadÄ±" dedi.