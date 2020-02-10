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10.02.2020 - 08:00 |

Bülent SerttaÅŸ: ElazÄ±ÄŸ için gerekli yardÄ±mÄ± yaptÄ±k

ÅžarkÄ±cÄ± BÃ¼lent SerttaÅŸ, Ã¶nceki gÃ¼n Zorlu AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkeziâ€™nde objektiflere yansÄ±dÄ±. YalnÄ±z baÅŸÄ±na geldiÄŸi alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§ocuklarÄ± iÃ§in bilgisayar alan SertaÅŸ, ÅŸÄ±k ve lÃ¼ks kombiniyle her zaman olduÄŸu gibi dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.Â

Bülent SerttaÅŸ: ElazÄ±ÄŸ için gerekli yardÄ±mÄ± yaptÄ±k

Kendine yÃ¶neltilen sorulara da ayakÃ¼stÃ¼ cevap veren ÅŸarkÄ±cÄ±, "ElazÄ±ÄŸâ€™daki deprem iÃ§in gerekli yardÄ±mÄ± hem Acunâ€™un yardÄ±m programÄ±na baÄŸlanarak, hem de sms yoluyla elimizden geleni ailecek yaptÄ±k. Memleketim ElazÄ±ÄŸ benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yer. Allah daha beterinden korusun. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r benim yakÄ±n Ã§evremde yaralanan dahi olmadÄ±" dedi.

Saba Tümer'den ÅŸaÅŸÄ±rtan sözler: David Beckhamâ€™la...Sunucu Saba Tümer, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla sosyal medyayÄ± salladÄ±. Daha önce David Beckham'Ä±n Duha'da kaldÄ±ÄŸÄ± otele tatile giden Tümer, Beckhamâ€™la tesadüfen aynÄ± yatakta yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
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Cadde YazarlarÄ±

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