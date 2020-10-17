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17.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

‘Bunu hak etmedi’

Asuman Dabak, Çiğdem Batur ve Cenk Eren, Cihangir’deki Tanisia isimli mekanın açılışına katıldı.

‘Bunu hak etmedi’
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Asuman Dabak, Çiğdem Batur ve Cenk Eren, Cihangir’deki Tanisia isimli mekanın açılışına katıldı. Ünlü isimler, sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a, engel olmak isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker’in, 12 yıl 6 ay hapis cezası almasını eleştirdi. Dabak, “Kadir bunu hak etmedi”, Eren, “Ağır bir ceza, inşallah Yargıtay’dan döner” derken, Batur ise, “Adalet sistemine sonuna kadar güveniyoruz ama bazen de güvendiğimiz yerden darbe yiyoruz” yorumunu yaptı.

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