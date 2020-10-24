Burak Yörük sevgilisiyle partide!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ünlüler, korona virüs salgınına aldırış etmiyor ve onlarca kişi bir araya gelip parti yapmayı sürdürüyor.

Önceki akşam Bebek'te gerçekleşen partide buluşan, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu davetliler, villadan çıkarken gazetecileri karşılarında görünce şoke oldu.