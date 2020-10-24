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24.10.2020 - 15:27 |

Burak Yörük sevgilisiyle partide!

Aralarında Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, oyuncu Burak Yörük ve sevgilisi Elif Aksu'nun da bulunduğu bir ekip, önceki akşam Bebek'te bir villada gerçekleşen partide buluştu.

Burak Yörük sevgilisiyle partide!
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Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ünlüler, korona virüs salgınına aldırış etmiyor ve onlarca kişi bir araya gelip parti yapmayı sürdürüyor.

Önceki akşam Bebek'te gerçekleşen partide buluşan, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu davetliler, villadan çıkarken gazetecileri karşılarında görünce şoke oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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