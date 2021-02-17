Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyfendi?

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Burcu Esmersoy, Instagram hesabının hikaye bölümünden trafikte ters yola giren bir aracın görüntüsünü yayınladı.

"TERS YÖNE GİRMEK NE DEMEK?"

Ünlü sunucu, paylaştığı videoya, "Nereye gidiyorsunuz beyfendi? Ters yöne girmek ne demek?" notunu düştü.

"SAHİL YOLU DEYİP DE GİRME SAKIN"

Yoğun kar yağışında trafikte olan Burcu Esmersoy, "Ortaköy açık", "Sahil yolu deyip de girme sakın, Emirgan", "Kuruçeşme'de durum bu", "Ulus umut veriyor" mesajları ile güzergahındaki trafik durumuyla ilgili de takipçilerine bilgi vermeyi ihmal etmedi.