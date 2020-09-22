Burcu Esmersoy stresini böyle atıyor

Geçtiğimiz günlerde arabasında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Burcu Esmersoy'un elindeki tesbihe benzetildi.

Esmersoy gelen yorumlar üzerine elindekinin tesbih değil, mala olduğunu belirtip, ekledi. Güzel sunucu, "Elimdeki mala ama tesbih olsa ne olacak onu anlamadım" dedi.

Uzak Doğu Asya kültürlerinde 'Mala' adıyla bilinen boncuklar, kafa dağıtmak ve stres atmak için sıklıkla kullanılıyor.