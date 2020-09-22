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22.09.2020 - 08:14 |

Burcu Esmersoy stresini böyle atıyor

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Burcu Esmersoy, önceki gün direksiyon başına geçti. O anları takipçileriyle paylaşan sunucunun elindeki tesbihe benzetildi.

Burcu Esmersoy stresini böyle atıyor
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Geçtiğimiz günlerde arabasında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Burcu Esmersoy'un elindeki tesbihe benzetildi.

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Esmersoy gelen yorumlar üzerine elindekinin tesbih değil, mala olduğunu belirtip, ekledi. Güzel sunucu, "Elimdeki mala ama tesbih olsa ne olacak onu anlamadım" dedi.

Uzak Doğu Asya kültürlerinde 'Mala' adıyla bilinen boncuklar, kafa dağıtmak ve stres atmak için sıklıkla kullanılıyor.

Burcu Esmersoy stresini böyle atıyor

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