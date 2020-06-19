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19.06.2020 - 10:25 |

Burcu Esmersoy'dan Seren Serengil sorusuna cevap yok

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan sunucu Burcu Esmersoy, Seren Serengil'in "Burcu sesi yüzünden mutlu olamıyor" açıklamasına yanıt vermedi.

Burcu Esmersoy'dan Seren Serengil sorusuna cevap yok
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Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de bulunan bir güzellik salonunda görüntülendi. Esmersoy, bakım için geldiğini belirterek, tatile hazırlık yaptığını söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; güzel sunucu, son günlerde Seren Serengil'in yaptığı açıklamalara ise cevap vermemeyi tercih etti.

"SESİ YÜZÜNDEN MUTLU OLAMIYOR"
Geçtiğimiz günlerde Esmersoy ile ilgili konuşan Arto, Seren Serengil'e "Burcu Esmersoy çok güzel bir kadın, neden mutlu olamıyor?" diye sormuştu. Serengil ise "Sesi yüzünden" ifadesini kullanmıştı. Serengil, hemcinsine karşı söylediği bu söz nedeniyle tepki çekmişti.

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