Burcu Kara: Çok denizim geldi

Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Burcu Kara, bu kez yaz tatillerine duyduğu özlemi anlattı. Oyuncu, fotoğrafında şu ifadeleri kullandı:

"Çok denizim geldi. Çok rüzgarım, çok yelkenim... Tuzdan açamadığım saçlarım, gerilen bacaklarım, acıyan sırtım, yanan genzim, yosun kokum, göz göze geldiğim balıklarım. Bozcaada’m, Assos’um... Deniz kenarında masam, köy kahvem, dostlarım, hayallerim, anılarım... Hanginiz bana daha yakın?"