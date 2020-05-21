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21.05.2020 - 17:06 |

Burcu Kara: Çok denizim geldi

Oyuncu Burcu Kara, corona virüs salgını nedeniyle tüm gününü ailesiyle birlikte evde geçiriyor. Bu süreçte neler yaptığını sosyal medya hesabından yayınlayan Kara, bu kez yaz tatili özlemini dile getirdi.

Burcu Kara: Çok denizim geldi
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Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Burcu Kara, bu kez yaz tatillerine duyduğu özlemi anlattı. Oyuncu, fotoğrafında şu ifadeleri kullandı:

 "Çok denizim geldi. Çok rüzgarım, çok yelkenim... Tuzdan açamadığım saçlarım, gerilen bacaklarım, acıyan sırtım, yanan genzim, yosun kokum, göz göze geldiğim balıklarım. Bozcaada’m, Assos’um... Deniz kenarında masam, köy kahvem, dostlarım, hayallerim, anılarım... Hanginiz bana daha yakın?"

Burcu Kara: Çok denizim geldi

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
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Cadde Yazarları

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