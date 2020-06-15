15.06.2020 - 10:11 |
Burcu Kara: Haber spikerliği yaptığım dönemde…
Oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine haber spikerliği yaptığı günleri hatırlattı.
Kariyerinin bir döneminde haber spikerliği de olan Burcu Kara, özellikle karantina döneminde sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullandı. Normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Kara bu defa sevenlerini 2002 yılına haber spikerliği yaptığı döneme götürdü ve satırlarıyla o dönemi hatırlattı:
“Bir gün daha bitti. Haber spikerliği yaptığım dönemde her bültenimi, yarın daha iyi haberler verebilmek dileğiyle deyip kapatırdım. Şimdi o geldi aklıma.Yarın daha güzel şeyler konuşabilmek dileğiyle.”
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