Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barıştı!

Aralık 2018’de Amsterdam’da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, dokuz ay sonra boşanmıştı. Bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti. Hatta Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya Paris’te evlenme teklifi etmiş, ikinci kez nikâh masasına oturmaları beklenen çift yeniden ayrılmıştı.

İki aydır her iki cephede sessizlik hakimdi. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Kıratlı ve Akçıl, ayrılığa dayanamayarak bir kez daha bir araya geldi.

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ünlü çiftin, yılbaşını birlikte geçirdiği iddia edildi.