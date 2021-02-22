Burcu Kıratlı kimdir, nereli, yaşı kaç? Burcu Kıratlı'nın babası kim?

Çeşitli dizi ve filmde başarılı şekilde ekrana gelen Burcu Kıratlı, 2018 yılında Sinan Akçıl ile evlilik yapmış ve çift kısa süre sonra ayrılmıştı. Kıratlı ve Akçıl çifti yeniden nikah masasına oturdu. Kıratlı, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu. Ardından oyunculuk eğitimi aldı. İşte, Burcu Kıratlı hayatı...

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncunun annesi Gül Erçetingöz, babası ise Tuncay Kıratlı'dır. İlk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat verdi.

Burcu Kıratlı 1.67 cm boyunda ve 49 kilodur. Uzun süredir birlikte olduğu Sinan Akçıl ile 2018 yılında nikah masasına otursa da ikili anlaşmalı olarak kısa süre sonra boşanmıştı. Barışma kararı alan çift, 22 Şubat'ta yeniden evlendi.