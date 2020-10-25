Burcu Şendir'in alışveriş şıklığı

Alışveriş merkezinde birlikte geldiği dostuyla beraber yemek yiyip sohbet eden Burcu Şendir, daha sonra açık alanda bulunan alanda gezintiye çıktı.

Tatilden yeni geldiğini söyleyen Şendir, daha sonra yaklaşık üç saat kaldığI AVM’den kendi aracıyla ayrıldı. Şık beyaz elbisesiyle dikkat çeken sosyetik güzel, sempatik ve keyifli halleriyle objektiflere yansıdı.