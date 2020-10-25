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25.10.2020 - 16:29 |

Burcu Şendir'in alışveriş şıklığı

İş insanı Necmettin Karabacak’ın eski eşi Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Şendir'in şık beyaz elbisesi dikkatlerden kaçmadı.

Burcu Şendir'in alışveriş şıklığı
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Alışveriş merkezinde birlikte geldiği dostuyla beraber yemek yiyip sohbet eden Burcu Şendir, daha sonra açık alanda bulunan alanda gezintiye çıktı.

Tatilden yeni geldiğini söyleyen Şendir, daha sonra yaklaşık üç saat kaldığI AVM’den kendi aracıyla ayrıldı. Şık beyaz elbisesiyle dikkat çeken sosyetik güzel, sempatik ve keyifli halleriyle objektiflere yansıdı.

Burcu Şendirin alışveriş şıklığı

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