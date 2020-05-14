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14.05.2020 - 14:40 |

Büşra Pekin'den eğlenceli mutfak videosu!

Oyuncu Büşra Pekin, karantina günlerinde eğlenceli videolarıyla dikkat çekiyor. Pekin, son olarak kendi kendine yemek yapan mutfak aletleri olsaydı nasıl olurdu sorusuna cevap verdi.

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Daha önce 2020 seyahat planlarını, evde yapılan sporu, kolonyalı Tomb Raider taklidini esprili bir şekilde takipçileriyle paylaşan, klozet kapağından uçak penceresi yapan Büşra Pekin, şimdi de son teknoloji mutfak nasıl olurdu sorusuna cevap verdi. 37 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı. 

Büşra Pekin'den eğlenceli mutfak videosu!Oyuncu Büşra Pekin, karantina günlerinde eğlenceli videolarıyla dikkat çekiyor. Pekin, son olarak kendi kendine yemek yapan mutfak aletleri olsaydı nasıl olurdu sorusuna cevap verdi.
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Cadde Yazarları

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