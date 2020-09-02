Çağatay Ulusoy'un yeni imajı şaşırttı! Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında?

Çağatay Ulusoy, yeni film projesi için imaj değişikliğine gitti. Son olarak bir düğünden görüntü paylaşan yakışıklı oyuncu aldığı kilolar ve uzun sakalları ile dikkat çekerken Star TV ekranında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin 3. bölümüne konuk oyuncu olarak da katıldı. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni imajı ve hakkında merak edilenler...

MENAJERİMİ ARA DİZİSİNDE ÇAĞATAY ULUSOY SÜRPRİZİ

'Menajerimi Ara' dizisinin üçüncü bölümünde; Çağatay Ulusoy, Fransız ortaklı bir filme başlama eşiğindeyken kendini yılda birkaç kez inzivaya çekildiği ve yerini kimsenin bilmediği kulübesine kapatacak. Bu durum menajeri Feris’e (Canan Ergüder) ve asistanı Dicle’ye (Ahsen Eroğlu) zor anlar yaşatacak. Dicle, ortadan kaybolan ve bir türlü ulaşılamayan ünlü ismi bulmak için çaba harcayacak. Çağatay Ulusoy, şöhrete bir anda kavuşan Barış’a (Deniz Can Aktaş) içinde bulunduğu sektörle ilgili altın niteliğinde tavsiyeler verecek.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir aileye doğdu. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim görmüş ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.

İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Dizi 2 sezon sürmüştür. Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartalları filminde de önemli bir rol oynamıştır. Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırmış ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştır.

Dizi devam ederken yine aynı kanalda yayın yapan Eve Düşen Yıldırım dizisine konuk oyunculuk yapmıştır. Yine Emir Sarrafoğlu karakterini canlandırmıştır. Başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın Adını Feriha Koydum'dan ayrılması ve Feriha karakterinin ölmesiyle dizi 3.sezonda Adını Feriha Koydum:Emir'in Yolu adıyla sezona ekibe yeni dahil olan oyuncularla başlamıştır. Başrol Çağatay Ulusoy'un partnerlerinden biri Zeynep Çamcı olmuştur. Birkaç bölüm başarıyla devam eden dizi düşen reytingler ve gelen eleştiriler nedeniyle yine isim değiştirip sadece Emir'in Yolu adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Bu defa dizinin Adını Feriha Koydum dizisi ile bir bağlantısı kalmamış ve konu tamamen değişmiştir. Çağatay Ulusoy'un Emir'in Yolu'ndaki partneri Eve Düşen Yıldırım dizisi ile tanınan Gizem Karaca olmuştur. Bu dizide birkaç bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılmıştır. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan operasyonda aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştır. Bu ünlü isimlerden bazıları Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Akgün, Cemal Hünal, Cenk Eren, Selen Seyven ve Çağatay Ulusoy 'un menajeri Selin Borankay'dır. Cenk Eren ile Cemal Hünal aynı gün serbest bırakılmıştır. 26 Ocakta ise Selen Seyven serbest bırakılmıştır. 28 Ocak 2013 te adliyeye sevk edilen 35 kişiden Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Akgün ile beraber 15 kişi serbest bırakılmıştır.

Ay Yapım'ın yaptığı, senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı ve 2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanmış olan Amerikan dizisi The O.C'nin yerli uyarlaması Medcezir dizisinde başrol oynadı. Dizide Çağatay Ulusoy'a Serenay Sarıkaya eşlik etmiştir. 2015 yılında Leyla Lydia Tuğutlu ile Delibal adlı filmde rol almıştır. 2016'da Colin's markasının reklam yüzü olan Ulusoy Bize Uyar adlı reklam filminde Victoria Secret mankenlerinden Taylor Marie Hill ile birlikte yer almıştır. Yapımcılığı Ay Yapım'ın yaptığı, Show TV'de 2016 - 2017 yılları arasında yayımlanan İçerde dizisinde Sarp Yılmaz karakterini canlandırdıktan sonra 2018-2020 yılları arasında da Netflix'te 4. sezon boyunca yayımlanan ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın başrol karakteri olan Hakan Demir rolünü üstlendi.