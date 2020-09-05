Son zamanların en çok kazanan yapımcıları Son zamanların en çok kazanan yapımcıları Meghan ve Harry oldu. Oysa biliyoruz ki, ikisinin de yapımcılık tecrübesi yok.Meghan’ın Kanada’da çekilen ‘Suits’ dizisindeki rolü ve Harry’nin BBC’de yer alan birkaç belgeselde görünmesi dışında ikisinin de bir yapım geçmişi yok ve tabii dijital platforma içerik sağlayacak durumu da yok.Ama tabii 150 milyon dolar’la iyi bir ekip kurmak ve içerik yaratmak fazlasıyla mümkün.Meghan ve Harry, ocakta İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılıp, finansal bağımsızlıkları için çalışacakları ve zamanlarını İngiltere ile Kuzey Amerika arasında geçirecekleri duyurusunu, Sussex Royal Instagram hesabında paylaştı. Biliyorsunuz, bu kararı çok cesur ve romantik bulanlar kadar şımarık ve saygısız bulanlar da oldu. Özellikle de paylaşımdan kısa bir süre sonra, Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Instagram kullanıcılarının bile bu karardan Kraliçe’den daha önce haberi olduğu ortaya çıkınca... En büyük merak konusu da Harry ve Meghan’ın bundan sonra hayatlarına nasıl devam edeceği, finansal bağımsızlıklarını nasıl kazanacaklarıydı. Kısa sürede ortaya çıktı, Harry ve Meghan, ticari faaliyetleri için ‘Sussex Royal’ markasını ve hatta birçok ürünü önceden tescil ettirmişti. Ancak Kraliçe II. Elizabeth, aileden ayrıldıkları için ‘Royal’ sıfatını kullanmalarını yasakladı.Daha sonra oğullarının adından ilham alarak ‘Archewell’ adını verdikleri kâr amacı gütmeyen bir yardım vakfı kurmaya karar verdiler ama yaptıkları başvuru, Amerikan Patent ve Ticari Marka Enstitüsü tarafından reddedildi, gerekli kağıtların imzalanmamış olması, vakfın etkinliklerinin belirsizliği ve ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle...Göz önünde bir hayat istemediklerini söylediler, oysa Los Angeles’ta Londra’dan daha da göz önünde bir hayatı tercih ettiler. Sadece isimlerini kullanarak 150 milyon dolar’lık bir yapım anlaşmasına imza attılar.Ama Pierce Morgan haklı, duyarlı anne-baba olarak ailelere, çocuklara içerik sağlamak, örnek olmak istediklerini açıklamaları komik olmadı mı? Özellikle de ikisi de kendi aileleriyle ilişkilerini mahvetmiş ve aile arasında kalması gereken tüm kavgalar, anlaşmazlıklar, hatta mektuplar kamuoyuna dökülmüşken kim onların aile kavramlarını örnek almak ister ki?Elbette, burada tek sorumlu dijital platform değil, hata üstüne hata yapmalarına rağmen onları takip etmekten vazgeçmeyen bizlerde. Kim bilir belki bu sefer kendilerini, artık kraliyet amblemi taşımayan markalarını iyi danışmanlara emanet ederler ve kendilerini eleştirenleri yanıltırlar...

Haftanın fotoğrafı

Bu haftanın en çok ses getiren fotoğraf karesi Katy Perry’nin doğum yaptıktan bir gün sonra paylaştığı çıplak poz oldu.

Şimdiye kadar ünlü isimlerin doğum sonrası verilen pozlarında hep kusursuz görünmelerine alıştık, sanki karınları hiç büyümüyor, sanki 9 ay 10 gün boyunca hep süper model ölçülerinde kalıyorlarmış gibiydi. Oysa şimdi dünya değişiyor ve doğallık, kadınların da erkeklerin de kendi bedenleriyle barışması öne çıkıyor. İşte o yüzden Katy Perry’nin bu fotoğrafı en az Demi Moore’un yıllar önce hamileyken de seksi olunabileceğini kanıtladığı Vanity Fair kapağı kadar etkili.

